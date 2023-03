La Ferme sous les arbres – Arboretum des Barres Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Catégorie d’Évènement: Nogent-sur-Vernisson

La Ferme sous les arbres – Arboretum des Barres
14 – 16 juillet
Arboretum des Barres, Nogent-sur-vernisson

La Ferme sous les arbres – Arboretum des Barres. L'Arboretum s'anime pour les enfants et les familles pendant cette longue ouverture estivale. Les animaux de la ferme du Coqalane débarquent ! Ils seront entourés d'un marché de bons produits de la ferme. L'Appel des Forêts installe tout un parcours d'accrobranche et une tyrolienne. D'autres animations ponctueront ces 3 jours hors du commun…

Contact: 02 38 07 06 47
http://www.arboretumdesbarres.fr/
arboretum.desbarres@comcomcfg.fr

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00

2023-07-16T10:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00 FMACEN045V508LX7 Ecolokaterre

