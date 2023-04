Arbol Arboretum des Barres, 21 mai 2023, Nogent-sur-vernisson.

Arbol Dimanche 21 mai, 10h00 Arboretum des Barres Voir https://arboretumdesbarres.fr

Arbol : danse verticale dans les arbres par la Cie Cuerpo libre. Deux représentations dans l’après-midi. La Compagnie CUERPO LIBRE est une plateforme pour la création et la sensibilisation artistique. La danse contemporaine, la danse verticale, la grimpe d’arbres et le yoga sont les outils pour développer des projets multidisciplinaires et des rencontres de tout horizon. CUERPO LIBRE partage son travail et ses recherches avec des professionnels, des amateurs et des enfants. Le corps libre une aventure, un processus, des moments extraordinaires qui nous relient un peu plus à nous mêmes, aux autres et au monde.

2023-05-21T10:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

