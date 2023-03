Ouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Catégorie d’Évènement: Nogent-sur-Vernisson

Ouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres, 8 avril 2023, Nogent-sur-vernisson. Ouverture de l’Arboretum des Barres 8 avril – 1 novembre Arboretum des Barres Ouverture de l’Arboretum des Barres. Riche de son histoire, l’Arboretum des Barres est un véritable patrimoine végétal constitué de 2 600 espèces et sous-espèces venues des cinq continents et représentées par quelques 9 250 arbres et arbustes. Cette collection étonnante s’offre au public sur 35 hectares, dont 10 hectares accessibles aux personnes à mobilité réduite. Depuis son ouverture au public en 1985, l’Arboretum des Barres a pour ambition de jouer un rôle majeur en matière d’éducation à l’environnement. Ainsi, chaque année, plusieurs milliers d’écoliers, de collégiens ou d’étudiants de tous niveaux viennent découvrir à travers des activités très variées et encadrées par une équipe dédiée, les richesses et potentialités de notre environnement. Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 06 47 »}, {« type »: « email », « value »: « arboretum.desbarres@comcomcfg.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00

2023-11-01T09:00:00+01:00 – 2023-11-01T17:00:00+01:00 FMACEN045V5082JE OTGS

Détails Catégorie d’Évènement: Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Arboretum des Barres Adresse Nogent-sur-vernisson Ville Nogent-sur-vernisson Lieu Ville Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson

Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

Ouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres 2023-04-08 was last modified: by Ouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres Arboretum des Barres 8 avril 2023 Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-vernisson