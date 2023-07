Un été sous les arbres de l’Arboretum – Serres horticoles – Semis pour un fleurissement au printemps Arboretum de Versailles-Chèvreloup Le Chesnay-Rocquencourt, 2 août 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

Un été sous les arbres de l’Arboretum – Serres horticoles – Semis pour un fleurissement au printemps Mercredi 2 août, 10h00 Arboretum de Versailles-Chèvreloup Plein tarif : 7€, Tarif réduit : 5€, Gratuité pour les – de 18 ans / 5€ supplémentaires pour les visites guidées

L’Arboretum est ouvert tout l’été entre 10h et 18h (dernière entrée possible à 17h).

Vous pouvez le découvrir en visite libre en découvrant les différents parcours de visite.

Depuis avril, l’Arboreum accueille une exposition « Insectes, au service des écosystème », autour des insectes pollinisateurs. Elle est disponible jusqu’au 5 novembre.

Pour les plus jeunes (et les moins jeunes aussi d’ailleurs !), l’Arboretum a inauguré un sentier pieds nus.

Vous pouvez aussi découvrir le lieu en participant aux visites guidées.

Au programme le mercredi 2 août:

Apprenez tous les secrets d’un semis réussi !

À l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup, l’été est le meilleur moment pour préparer, sous serres, les premiers semis de végétaux dont la floraison parera les parterres du Jardin des Plantes de Paris tout l’automne et jusqu’au printemps prochain. Venez découvrir et apprendre tous les secrets de cette production auprès de l’équipe des serres horticoles !

Prévoir 30 minutes de marche pour rejoindre les serres (inclus dans le temps de visite).

RDV à 10 h à l’accueil de l’Arboretum

Durée : 2 h

Dès 6 ans

Retrouvez le détail des visites et les informations pratiques sur notre site.

Arboretum de Versailles-Chèvreloup 30 route de versailles 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France 0139555380 https://www.arboretumdeversailleschevreloup.fr/fr https://www.facebook.com/chevreloup/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mnhn.fr/fr_FR/ »}] Vaste espace naturel et paysager abritant une exceptionnelle collection d’arbres, l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup fait partie intégrante du domaine royal de Versailles. Depuis près d’un siècle, le Muséum national d’Histoire naturelle y développe un véritable musée vivant de l’arbre. Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T10:00:00+02:00 – 2023-08-02T12:00:00+02:00

arboretum arbre

Arboretum de Chevreloup 5047 © F-G Grandin MNHN-01