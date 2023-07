Un été sous les arbres de l’Arboretum Arboretum de Versailles-Chèvreloup Le Chesnay-Rocquencourt, 1 juillet 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

Un été sous les arbres de l’Arboretum 1 juillet – 27 août Arboretum de Versailles-Chèvreloup Plein tarif : 7€, Tarif réduit : 5€, Gratuité pour les – de 18 ans / 5€ supplémentaires pour les visites guidées

L’Arboretum est ouvert tout l’été entre 10h et 18h (dernière entrée possible à 17h).

Vous pouvez le découvrir en visite libre en découvrant les différents parcours de visite.

Depuis avril, l’Arboreum accueille une exposition « Insectes, au service des écosystème », autour des insectes pollinisateurs. Elle est disponible jusqu’au 5 novembre.

Pour les plus jeunes (et les moins jeunes aussi d’ailleurs !), l’Arboretum a inauguré un sentier pieds nus.

Vous pouvez aussi découvrir le lieu en participant aux visites guidées.

Au programme :

Samedi 8 juillet – Visite contée – Mirabelle l’abeille

Mercredi 12 juillet – Visite à vélo – Découverte de l’Arboretum

Dimanche 16 juillet – Atelier 6-10 ans – Découverte des insectes pollinisateurs

Mercredi 19 juillet – Atelier – Photographies d’insectes et sciences participatives : le Spipoll

Mercredi 2 aout – Serres horticoles – Semis pour un fleurissement au printemps

Mercredi 9 aout – Visite guidée – Fruits et graines

Mercredi 23 aout – Serres tropicales – La multiplication végétale

Retrouvez le détail des visites et les informations pratiques sur notre site.

Arboretum de Versailles-Chèvreloup 30 route de versailles 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France 0139555380 https://www.arboretumdeversailleschevreloup.fr/fr https://www.facebook.com/chevreloup/ Vaste espace naturel et paysager abritant une exceptionnelle collection d'arbres, l'Arboretum de Versailles-Chèvreloup fait partie intégrante du domaine royal de Versailles. Depuis près d'un siècle, le Muséum national d'Histoire naturelle y développe un véritable musée vivant de l'arbre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

