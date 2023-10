Apprendre à reconnaître les arbres au Bois de Vincennes Arboretum de Paris, 50 Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris, 1 avril 2023, Paris.

Apprendre à reconnaître les arbres au Bois de Vincennes 1 avril – 30 septembre Arboretum de Paris, 50 Rte de la Pyramide, 75012 Paris, France Tarifs : Adulte 13€ ; Enfant de 8 à 12 ans 9€

Lors de cette sortie, un jeu d’identification avec une fiche illustrée à travers l’Arboretum de Paris (ou ,Arboretum de l’Ecole du Breuil) vous permettra d’apprendre à reconnaître facilement les espèces d’arbres les plus courantes, feuillus ou conifères, en observant l’écorce, les feuilles, les fruits ou les bourgeons selon la saison. En chemin, vous pourrez découvrir les particularités et l’évolution de ces végétaux ainsi que quelques espèces plus rares ou remarquables.

L’Arboretum de Paris, qui présente 1 200 arbres, 650 essences de feuillus et conifères, fait partie du Jardin Botanique de Paris, avec la parc de Bagatelle, le parc floral et le jardin des serres d’Auteuil.

La sortie dure environ 3 h mais il est possible de la quitter plus tôt sans contrainte.

Nombre de kilomètres parcourus : 2 kms

En cas de fermeture exceptionnelle de l’arboretum, la visite aura lieu autour du Lac de Gravelle »

Durée : 3h

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/apprendre-a-reconnaitre-les-arbres-arboretum-du-bois-de-vincennes

