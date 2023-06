Levez les yeux ! Découverte de l’arboretum Arboretum de Lisieux Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

À l'occasion d'une découverte de l'Arboretum, les élèves découvriront la diversité des essences présentes dans cet espace naturel exceptionnel au cœur de la capitale du Pays d'Auge. Les intervenants, élagueurs aux services techniques de la Ville de Lisieux, présenteront le fonctionnement et le rôle de l'arbre dans l'environnement et le quotidien. A l'aide de la croix de bûcheron, les élèves pourront apprendre à mesurer la hauteur des arbres. Arboretum de Lisieux LISIEUX Lisieux 14100 Calvados Normandie 700 arbres de 130 variétés différentes sur 12 hectares avec plaques d'informations botaniques : nom commun, nom latin, famille, origine géographique, visuels, fleur, fruit, feuilles, mais aussi informations anecdotiques sur l'histoire ou l'utilisation de l'arbre.

L’arboretum est situé sur le plateau Saint Jacques à Lisieux. Accès rue Roger Aini et avenue Jean XXIII. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

