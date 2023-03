Déambulation dans l’arboretum Arboretum de La Tuillière Ayen Catégories d’Évènement: Ayen

Corrèze

Déambulation dans l’arboretum Arboretum de La Tuillière, 2 juin 2023, Ayen. Déambulation dans l’arboretum 2 – 4 juin Arboretum de La Tuillière Gratuit Déambulation dans l’arboretum et projection d’un film à 16h sur le thème des arbres. Arboretum de La Tuillière 12 la Tuillière, Le Soulet d’Ayen, 19310 Ayen, Nouvelle-Aquitaine Ayen 19310 Corrèze 05 55 84 12 90 http://www.tuilliere.fr Créé en 1990, l’arboretum présente une collection de 1 600 espèces d’arbres et d’arbustes avec étiquetage pédagogique. On peut également admirer plusieurs arbres centenaires tels que le tilleul, le sorbier, des charmes, des frênes et des chênes. L’Arboretum est agrémenté de quatre étangs où vivent les oies et les canards. Sur le parcours sont dispersés des sculptures et objets d’art. Superficie : 9 hectares Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©I.Vink

