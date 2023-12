Concert d’été arboretum de la sédelle Crozant Catégories d’Évènement: Creuse

Crozant Concert d’été arboretum de la sédelle Crozant, 17 août 2024 18:30, Crozant. Crozant,Creuse Concert de musique classique en plein air.

Tarif adulte 15€, tarif réduit 12€, enfant de 5 à 15 ans 6€.

2024-08-17 fin : 2024-08-17 20:00:00. EUR.

arboretum de la sédelle

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Open-air classical music concert.

Adults 15?, concessions 12?, children 5-15 6? Concierto de música clásica al aire libre.

Entrada de adulto 15 €, con descuento 12 €, niños de 5 a 15 años 6 € Klassisches Musikkonzert unter freiem Himmel.

Heure : 18:30
Code postal 23160
Lieu arboretum de la sédelle
Adresse arboretum de la sédelle
Ville Crozant
Departement Creuse

