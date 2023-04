Promenade commentée Arboretum de la Petite Loiterie, 3 juin 2023, Monthodon.

Promenade commentée 3 et 4 juin Arboretum de la Petite Loiterie Plein tarif 10€; Tarif réduit 8,50€ (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux); Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

À l’écoute des arbres…

Grâce à la très grande diversité des arbres, des arbustes et des milieux naturels, les musiciens sont nombreux : pins dont le vent fait vibrer les aiguilles, peupliers trembles qui bruissent au moindre souffle, mais aussi grenouilles qui chantent leurs amours, de très nombreux oiseaux qui vocalisent, brebis qui réclament leur dessert… Et la musique est aussi présente de façon symbolique!

Arboretum de la Petite Loiterie Le Sentier 37110 Monthodon Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 61 64 http://www.lapetiteloiterie.fr Ce parc d’intérêt botanique présente une très large palette d’espèces végétales ligneuses, c’est-à-dire d’arbres et d’arbustes. Pour le plaisir de l’observation et de la connaissance, l’arboretum a été conçu de façon à vous apprendre à regarder autrement un arbre et à le reconnaître. La démarche de plantation est tout à fait originale, car les arbres et arbustes ayant des feuilles ressemblantes sont regroupés dans les mêmes zones. Cela permet de mieux différencier les espèces souvent confondues, et, à l’intérieur d’une même espèce, d’en comparer les différents variantes. Au-delà de la reconnaissance, avec plus de 2000 espèces et variétés d’arbres et arbustes plantés depuis 1995 sur 12 hectares, l’arboretum est un lieu d’expérimentations et d’observations, et le parc est un outil de connaissance des végétaux ligneux : diversité des tailles d’arbustes et d’arbres, phénologie, plantation, exigences, etc. Lors des visites, les questions sont toujours bienvenues! Cet agréable parc paysager est le site idéal pour se familiariser avec toutes les techniques d’entretien et de gestion durable, et en particulier de taille, dont il est un site pilote. Les 20,5 hectares de l’arboretum comprennent 3,5 ha de prairies et zones humides, 6 ha de bois et 2,5 ha de lande. Par l’A10, en direction de Tours, sortie n°18 « Amboise-Château-Renault », suivre la direction d’Angers. A Château-Renault, quitter la N10 pour prendre la route d’Angers (D766) ; à 1,5 km, prendre à droite vers Le Boulay (D954) ; à 4 kms, traverser Le Boulay, puis continuer vers La Ferrière et Le Sentier (D54) ; à 3,5 kms, traverser Le Sentier, puis continuer vers La Ferrière (D54) ; à 1 km, tourner à droite (dans un virage) sur une petite route qui mène à La Petite Loiterie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

© Arboretum de la Petite Loiterie