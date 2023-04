Visite d’une maison du XVIIème siècle et de son arboretum Arboretum de la Maison Güth, 3 juin 2023, Hoste.

Visite d’une maison du XVIIème siècle et de son arboretum 3 et 4 juin Arboretum de la Maison Güth

La maison Güth de Hoste, témoin vivant du XVIIe siècle, a plus de 330 ans. C’est d’abord un usoir fleuri qui vous accueille. Le puits et son abreuvoir rafraîchissent cette image de carte postale. Sur le petit chemin de pierres calcaires, le regard s’attarde sur les colombages, tissage de bois sur une façade beige et délicate. Les volets et portes rouges réchauffent cette vieille dame. De pièce en pièce, le visiteur remonte le temps. Outils et ustensiles de nos ancêtres attendent. L’ambiance est tamisée et confortable dans le petit salon, bas de plafond avec des petites fenêtres comme dans un cottage. La cuisine renferme une flamande : puits de lumière et cheminée à la fois. Dans la grange, un moulin à cheval résonne encore des sons du labeur agricole. Partout, la pierre murmure des histoires du temps jadis. Refuge des artistes, son jardin accueille concerts et spectacles plusieurs fois par an. La musique enchante alors que les papilles se régalent d’une boisson fraîche et d’une pâtisserie maison. L’évasion se poursuit dans l’arboretum, recueil d’une quarantaine d’essences locales comme exotiques, comme le sequoia d’Amérique, le gingko, le saule… Un pont de bois sous les frondaisons propose de continuer sa route sur les sentiers de Hoste.

La maison Güth, son jardin et son arboretum exceptionnel accueilleront les visiteurs tout le week-end. Des animations et expositions qui restent à définir précisément seront organisées pour l’occasion.

Arboretum de la Maison Güth 12 rue Saint-Jean 57510 Hoste, Moselle, Grand Est Hoste 57510 Moselle Grand Est L’arboretum de la Maison Güth à Hoste est un trésor discret, qui contient une quarantaine d’essences d’arbres, locales et exotiques, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Elles furent collectionnées il y a plus de 50 ans par Joachim Güth. Vous pourrez y admirer, par exemple, un séquoia géant d’Amérique. Ce sont autant d’histoires d’arbres que d’arbres dans l’Histoire qui se murmurent dans l’arboretum: Que s’est-il passé après la visite d’un président des États-Unis d’Amérique au roi Louis XVI ? Que nous a légué un Jésuite parti évangéliser la Chine ? Un poète et un musicien ont trouvé l’inspiration dans un arbre qui intéresse aussi les chapeliers et cet autre convoité autrefois par les fabricants de briques, de poudre à canon, de paniers et les boulangers-pâtissiers. Cet autre encore, dont l’utilisation a été déterminante pendant les grandes batailles de la Guerre de Cent Ans et des arbres qui ont fait avancer la médecine. Ces mystères vous sont dévoilés au cours de visites guidées menées par un passionné érudit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Sarah Schwartz