Visite et découverte de l’arboretum de La Jarrie Arboretum de La Jarrie La Jarrie Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Jarrie

Visite et découverte de l’arboretum de La Jarrie Arboretum de La Jarrie, 3 juin 2023, La Jarrie. Visite et découverte de l’arboretum de La Jarrie Samedi 3 juin, 11h00 Arboretum de La Jarrie Balade commentée et animations pour découvrir l’arboretum de La Jarrie. Arboretum de La Jarrie Rue de la Providence, La Jarrie La Jarrie 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 35 80 27 https://www.lajarrie.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100071894619478 L’aménagement de l’arboretum est le fruit d’un travail et d’une réflexion de longue haleine. Parce que ce travail ne portera véritablement ses fruits que dans quelques décennies, il est à la fois ambitieux et peu spectaculaire à court terme. Cependant, c’est un réel havre de verdure qui est né à La Jarrie et qui sera bientôt l’épicentre de nombreuses manifestations, rencontres et de temps de détentes. Parking + parking PMR à l’arboretum Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Jarrie Autres Lieu Arboretum de La Jarrie Adresse Rue de la Providence, La Jarrie Ville La Jarrie Departement Charente-Maritime Lieu Ville Arboretum de La Jarrie La Jarrie

Arboretum de La Jarrie La Jarrie Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la jarrie/

Visite et découverte de l’arboretum de La Jarrie Arboretum de La Jarrie 2023-06-03 was last modified: by Visite et découverte de l’arboretum de La Jarrie Arboretum de La Jarrie Arboretum de La Jarrie 3 juin 2023 Arboretum de La Jarrie La Jarrie La Jarrie

La Jarrie Charente-Maritime