Porte ouverte de la pépinière de l’Arboretum de Balaine Arboretum de Balaine Villeneuve-sur-Allier, 15 octobre 2023, Villeneuve-sur-Allier.

Villeneuve-sur-Allier,Allier

L’arboretum vous accueille dans sa pépinière pour préparer vos futurs aménagements paysagers chez vous avec la vente de diverses plantes, arbres et arbustes..

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Arboretum de Balaine Château de Balaine

Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The arboretum welcomes you to its nursery to prepare your future landscaping at home with the sale of various plants, trees and shrubs.

El arboreto le da la bienvenida a su vivero para preparar su futuro paisajismo en casa con la venta de diversas plantas, árboles y arbustos.

Das Arboretum empfängt Sie in seiner Baumschule, um mit dem Verkauf von verschiedenen Pflanzen, Bäumen und Sträuchern Ihre zukünftige Landschaftsgestaltung zu Hause vorzubereiten.

