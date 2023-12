Marche gourmande Arboretum Beaulieu, 4 décembre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Orne

« vous aimez la nature, au départ d’un jolie village percheron et, que vous aimez les produits locaux, cette marche gourmande est pour vous. deux itinéraires vous sont proposés un de 10km et un de 15km tous cela à votre rythme. A l’arrivée un marché présentera ses produits locaux. »

Inscription au préalable (Formulaire à venir).

Arboretum Le bourg

Beaulieu 61190 Orne Normandie



Walking tour also open to bikes.

Gourmet walk of about 16 km.

The departure and arrival will be at the arboretum of Beaulieu.

Parking on the grounds of the town.

Information to come

On reservation before the beginning of May !

« Si es un amante de la naturaleza, le gusta salir de un bonito pueblo percherón y disfrutar de los productos locales, este paseo gastronómico es para usted. Hay dos rutas para elegir, una de 10 km y otra de 15 km, todo a su propio ritmo. Al final del recorrido, habrá un mercado de productos locales

Preinscripción (Formulario en preparación)

« Wenn Sie die Natur lieben, in einem hübschen Percheron-Dorf starten und lokale Produkte mögen, ist diese Gourmetwanderung genau das Richtige für Sie. Es werden zwei Routen angeboten, eine 10 km und eine 15 km lange, die Sie in Ihrem eigenen Tempo bewältigen können. Am Ende der Wanderung wird ein Markt mit lokalen Produkten stattfinden

Vorherige Anmeldung (Formular folgt)

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Touisme des Hauts du Perche