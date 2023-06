Sortie découverte à l’arboretum de l’Axe-Majeur Arboretum Axe-Majeur Cergy Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Sortie découverte à l'arboretum de l'Axe-Majeur Samedi 15 juillet, 09h30 Arboretum Axe-Majeur Sur inscription avec un nombre de place limité (25) Imaginez-vous avec un stéthoscope accroché aux oreilles en train d'écouter le coeur des arbres… On vous embarque pour un atelier de re-connexion à la nature avec des experiences sensorielles aussi vibrantes qu'amusantes. Arboretum Axe-Majeur Axe-Majeur 95800 Cergy Saint-Christophe. Cergy 95800 Horloge Val-d'Oise Île-de-France

