Visite libre de l’arboretum Arboretum Al Gaulhia, 2 juin 2023, Espartignac.

4€, gratuit pour les -12 ans accompagnés.

Arboretum Al Gaulhia Ceyrat, 19140 Espartignac, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

06 82 23 53 94 http://www.arboretum-algaulhia.net Composé d’une mosaïque de milieux dont, tourbière, plans d’eau, prairie arborée et bois, l’arboretum présente une grande diversité botanique avec plus de 900 variétés d’arbres et d’arbustes dont certains classés “Arbre remarquable de France”. D’autres sont rares, voire en voie d’extinction. Quatre-vingts espèces de bambous, une collection de graminées et de fougères ainsi qu’une grande variété de plantes aquatiques dont des nymphéas et des lotus participent à l’ambiance du lieu. Superficie : 10 ha

Visite libre. Accueil des visiteurs, présentation du lieu et de son histoire et remise d’un plan de visite. Possibilité d’une visite audio-guidée à partir de son téléphone portable. Des panneaux pédagogiques sur le thème de l’arbre et de la biodiversité, sont disposés tout au long du parcours.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00

Arboretum Al Gaulhia