Camp médiéval ArboréSens-Fort Manoir, 18 juillet 2022, Boves.

Camp médiéval 18 – 22 juillet ArboréSens-Fort Manoir

Sur inscription .500€ .A déduire, sous conditions, la participation de l’état, de la collectivité et de la Caf de la somme. Une participation financière pourra être demandé à la famille

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

ArboréSens-Fort Manoir 22 rue de l’île mystérieuse, 80440 Boves Boves 80440 Somme Hauts-de-France

Camping en immersion avec comme thématique : camp médiéval. Implanté sur le site Le Fort Manoir à Boves, dans un cadre naturel et boisé de 17 hectares totalement sécurisé. Hébergement insolite avec tente médiéval pour vivre pleinement l’aventure du séjour.

Chaque camp est délimité et fermé et est composé : Tente cuisine équipée avec vaisselle fournie, barnum avec tables et chaises, toilette sèche, braséro

Couchage : Le camp médiéval est composé de 3 tentes pour une répartition de 10 enfants par tentes.

Équipements collectifs : blocs de toilettes et blocs de douches, 4 salles de replis.

Le + : Un animateur du site est à disposition du groupe sur toute la journée, afin de veiller à ce que tout se déroule au mieux. Des animations et veillée liées aux thématiques sont prévus sur toute la semaine.

L’association ArboréSens propose des camps en immersion totale sur les thèmes médiévaux et indiens, avec pour objectif l’éducation à l’environnement en transmettant des valeurs sportives et respectueuses

de l’environnement.

La Fédération Familles rurales de la Somme, souhaite que le séjour soit un moment d’échanges, de rencontres, de plaisirs, mais aussi de tolérance, de respects pour les enfants. La citoyenneté, le vivre-ensemble et bien sur les valeurs de la République font partie du projet.

Le Séjour doit être avant tout une période de vacances, mais avec un ensemble d’activités sportives, artistiques, culturelles et d’éducation à l’environnement qui va permettre aux enfants, toujours sous forme ludique, d’exploiter leurs connaissances et d’en acquérir de nouvelles.

Dégagé des rythmes scolaires et de ses contraintes cet accueil permettra le développement, la découverte et l’apprentissage de soi, des autres et de la différence entre enfants surtout lorsqu’ils viennent d’horizons nouveaux.

Les jeunes sont encadrés par des professionnels de l’animation, du sports et des activités spécifiques.

Au programme : Déguisement d’époque, tir à l’arc, escape game, grimpe d’arbres, rallye nature, taille de pierre et veillée spectacle. Activités manuelles, activités d’expression, activités culinaires et activités autour de la vie quotidienne liées au séjour.

L’ensemble des activités respectent le protocole sanitaire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:00:00+02:00

2022-07-22T18:00:00+02:00