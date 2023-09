Visite d’Arborescence Arborescence Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite d’Arborescence Arborescence Angers, 13 octobre 2023, Angers. Visite d’Arborescence Vendredi 13 octobre, 14h00, 15h00 Arborescence 10 personnes par créneau Découvrez le projet Arborescence, lauréat de l’appel à projets Imagine Angers, conçu par VINCI Immobilier, lors des Journées Nationales de l’Architecture.

Ce bâtiment audacieux en forme d’arbre s’élève à 35 mètres, abritant un jardin vertical sur 11 étages, ainsi qu’un rooftop offrant une vue panoramique sur la ville. Le 13 octobre, plongez dans une nouvelle ère de l’immobilier urbain en compagnie de Jean-Pierre Crespy, architecte du projet. Une expérience unique à ne pas manquer ! Visite réservée aux marcheurs aguerris et aux personnes de plus de 15 ans Arborescence boulevard Ayrault, Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T15:00:00+02:00

