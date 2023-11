Téléthon Arbonne, 9 décembre 2023, Arbonne.

Arbonne,Pyrénées-Atlantiques

Téléthon à Arbonne!

9:00 à 18:00 : salon du bien-être (25€ les 30 minutes, 35€ les 45 minutes)

11:00 : yoga ludique parent/enfant (2 & 3 ans, 10€ pour 1 adulte & 1 enfant, réservation au 06 85 28 37 79)

11:30 : yoga ludique parent/enfant (4 ans et +, 10€ pour 1 adulte & 1 enfant, réservation au 06 85 28 37 79)

15:00 : projection du dessin animé « Paddington » (5€ avec le goûter, réservation au 06 85 28 37 79)

19:30 : soirée latino (15€/adulte, entrée + repas, 7€/enfant, réservation au 06 76 37 73 98).

Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Telethon in Arbonne!

9:00 to 18:00: salon du bien-être (25? for 30 minutes, 35? for 45 minutes)

11:00 : parent/child play yoga (2 & 3 years, 10? for 1 adult & 1 child, booking on 06 85 28 37 79)

11:30 : yoga ludique parent/child (4 years and +, 10? for 1 adult & 1 child, booking on 06 85 28 37 79)

15:00 : screening of the cartoon « Paddington » (5? with snack, booking on 06 85 28 37 79)

19:30: Latino evening (15?/adult, admission + meal, 7?/child, reservation 06 76 37 73 98)

Telemaratón en Arbonne

de 9:00 a 18:00: salón del bienestar (25? por 30 minutos, 35? por 45 minutos)

11:00: yoga lúdico para padres e hijos (2 y 3 años, 10? para 1 adulto y 1 niño, reserva en el 06 85 28 37 79)

11:30: yoga lúdico para padres e hijos (a partir de 4 años, 10? para 1 adulto y 1 niño, reserva en el 06 85 28 37 79)

15:00: proyección del dibujo animado « Paddington » (5? con merienda, reserva en el 06 85 28 37 79)

19:30: velada latina (15 euros/adulto, entrada + comida, 7 euros/niño, reservar en el 06 76 37 73 98)

Telethon in Arbonne!

9:00 bis 18:00 Uhr: Wellness-Salon (25 ? für 30 Minuten, 35 ? für 45 Minuten)

11:00: Spielerisches Eltern-Kind-Yoga (2 & 3 Jahre, 10? für 1 Erwachsenen & 1 Kind, Reservierung unter 06 85 28 37 79)

11:30 Uhr: Spielerisches Eltern-Kind-Yoga (4 Jahre und älter, 10? für 1 Erwachsenen & 1 Kind, Reservierung unter 06 85 28 37 79)

15:00: Vorführung des Zeichentrickfilms « Paddington » (5? mit Snacks, Reservierung unter 06 85 28 37 79)

19:30 Uhr: Latino-Nacht (15/Erwachsene, Eintritt + Essen, 7/Kind, Reservierung unter 06 76 37 73 98)

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque