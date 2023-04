Marché traditionnel Place Harismendy, 1 octobre 2023, Arbonne.

25 producteurs locaux proposeront des produits de qualité et prioritairement en circuits courts. Les clients trouveront une gamme variée de produits : poissons, fruits et légumes, charcuterie, fromages, épices, boissons, spécialités basques et une grande variété de plats à emporter..

2023-10-01 à ; fin : 2023-10-01 13:30:00. .

Place Harismendy

Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



25 local producers will offer quality products, mainly from short circuits. Customers will find a wide range of products: fish, fruits and vegetables, cold cuts, cheeses, spices, drinks, Basque specialties and a wide variety of take-away meals.

25 productores locales ofrecerán productos de calidad, principalmente de circuitos cortos. Los clientes encontrarán una amplia gama de productos: pescados, frutas y verduras, embutidos, quesos, especias, bebidas, especialidades vascas y una gran variedad de comida para llevar.

25 lokale Produzenten werden Qualitätsprodukte anbieten, die vorrangig aus kurzen Vertriebswegen stammen. Die Kunden werden eine vielfältige Produktpalette vorfinden: Fisch, Obst und Gemüse, Wurstwaren, Käse, Gewürze, Getränke, baskische Spezialitäten und eine große Auswahl an Gerichten zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme Pays Basque