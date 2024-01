Le monde infini des symbole Hôtel de ville Arbois, mardi 23 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 18:00:00

fin : 2024-01-23 19:30:00

Nouvelle conférence de Jean-Daniel Girardin et Michel Vernus : “Le monde infini des symbole“

Qu’est-ce qu’un symbole ? La galerie des symboles est immense: signes, gestes, objets, animaux, pierres, végétaux… Nous sommes entourés de symboles, dont chacun a une histoire. Pourquoi tant de symboles ? Quelle est la fonction du symbole ? Le symbolisme est aussi un mouvement artistique et littéraire né au XIXe s., qui s’oppose au naturalisme et remet en honneur l’imaginaire et le fantastique. Le symbolisme propose d’explorer ce qui est invisible dans le monde.

Hôtel de ville 10 Rue de l’Hôtel de Ville

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pasteur.patrimoine.arbois@gmail.com



