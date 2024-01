Back to the 80’s party Les Archives Arbois, samedi 20 janvier 2024.

Back to the 80’s party Les Archives Arbois Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Les amis, n’avez vous jamais ressenti la mélancolie d’une décennie passée, pire encore d’un temps jamais vécu?

On a la solution pour vous! C’est soirée année 80 aux Archives! Pour le fun, venez donc habillé à la mode de « Retour vers le Futur »!

On vous attend petits fêtards, pour retourner dans le passé!

Les Archives 1 Rue du Vieux Château

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@troquetlesarchives.fr



L’événement Back to the 80’s party Arbois a été mis à jour le 2024-01-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA