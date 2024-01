La Forestière – Rando Cyclo et VTT avenue du Général Andréa Arbent, samedi 14 septembre 2024.

La Forestière – Rando Cyclo et VTT avenue du Général Andréa Arbent Ain

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 07:30:00

fin : 2024-09-15 17:00:00

La Forestière est une épreuve VTT UCI, Cyclo, Kids, Enduro. Elle réunit plus de 3500 participants et sa réputation attire les meilleurs coureurs mondiaux ainsi que des vttistes de toute la France et de l’étranger.

.

avenue du Général Andréa Espace Loisirs

Arbent 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes didier.trouvel@la-forestiere.com



L’événement La Forestière – Rando Cyclo et VTT Arbent a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey