### Concert pop Arbas possède une douce sauvagerie qui jaillit en éclats musicaux aux travers des feuilles de sa forêt. Chez elle, la Femme est si grande que la pluie la touche en premier et le coeur de la Terre un incendie permanent, bouillon écarlate sous nos pieds. Sa poésie lui a été soufflée dans l’oreille par Nougaro, ses tours et jeux de voix par Camille et la ferveur qui l’anime sur scène par Patti Smith. Arbas chante les arbres, la terre et les océans, la Femme, l’ivresse et l’amour. Elle chante et sa chanson est sauvage. **Avec :** Arbas (looper, ukulélé, voix) Chris Astudillo (batterie, percussions) Mathieu Mancini (clavier, basse) ### Informations pratiques Mardi 8 et samedi 12 mars à 19h Durée : 50mn Ouverture des portes à 18h30 ![]() ### Plus d’infos [Site web](https://www.grand-rond.org/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/TheatreGrandRond)

Entrée libre dans la limite des places disponiblesParticipation libre

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T23:50:00