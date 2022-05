Balade familiale sur les traces des animaux des Pyrénées Association Pays de l’Ours Arbas Catégories d’évènement: Arbas

Haute-Garonne

Balade familiale sur les traces des animaux des Pyrénées Association Pays de l’Ours, 30 juillet 2020 13:45, Arbas. 30 juillet – 27 août 2020, les jeudis Sur place Animation gratuite, Familles avec enfants à partir de 3 ans. Réservation obligatoire 05 61 97 48 44 Sur un chemin à proximité du village d’Arbas, partez à la recherche d’indices de présence des animaux de nos montagnes. Association Pays de l’Ours Arbas 31160 Arbas Haute-Garonne jeudi 30 juillet 2020 – 13h45 à 16h00

jeudi 6 août 2020 – 13h45 à 16h00

jeudi 13 août 2020 – 13h45 à 16h00

jeudi 20 août 2020 – 13h45 à 16h00

jeudi 27 août 2020 – 13h45 à 16h00

