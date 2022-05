Balade en famille au coeur de la “Vallée de l’Ours” Association Pays de l’Ours Arbas Catégories d’évènement: Arbas

Haute-Garonne

Balade en famille au coeur de la “Vallée de l’Ours” Association Pays de l’Ours, 30 juillet 2020 09:45, Arbas. 30 juillet – 27 août 2020, les jeudis Sur place Animation gratuite. Familles avec enfants à partir de 3 ans. Réservation obligatoire 05 61 97 48 44 A Arbas, la Vallée de Planque cache bien des mystères… Venez découvrir l’ours, son habitat, son histoire, le temps d’une demie-journée. Association Pays de l’Ours Arbas 31160 Arbas Haute-Garonne jeudi 30 juillet 2020 – 09h45 à 12h00

jeudi 6 août 2020 – 09h45 à 12h00

jeudi 13 août 2020 – 09h45 à 12h00

jeudi 20 août 2020 – 09h45 à 12h00

jeudi 27 août 2020 – 09h45 à 12h00

Détails Heure : 09:45 - 12:00 Catégories d’évènement: Arbas, Haute-Garonne Autres Lieu Association Pays de l'Ours Adresse Arbas Ville Arbas lieuville Association Pays de l'Ours Arbas Departement Haute-Garonne

