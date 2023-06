Vide-greniers Araules, 25 juin 2023, Araules.

Araules,Haute-Loire

Le dimanche 25 juin, le comité d’animation les amis de l’Auze organise un vide grenier au stade de foot à Pialevialle et à Recharinges !

Possibilité de manger des tripes ou une assiette de râpées avec charcuterie.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Sunday June 25, the Comité d’animation les amis de l’Auze is organizing a garage sale at the soccer stadium in Pialevialle and Recharinges!

Possibility of eating tripe or a plate of râpées with cold meats

El domingo 25 de junio, el Comité d’animation les amis de l’Auze organiza un mercadillo en el estadio de fútbol de Pialevialle y Recharinges

Podrás comer callos o un plato de carne rallada con embutidos

Am Sonntag, den 25. Juni, organisiert das Animationskomitee Les amis de l’Auze einen Flohmarkt im Fußballstadion in Pialevialle und in Recharinges!

Es besteht die Möglichkeit, Kutteln oder einen Reibeteller mit Wurstwaren zu essen

Mise à jour le 2023-06-09 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire