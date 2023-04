Randonnée pédestre Ecole publique, 1 mai 2023, Araules.

l’APE de l’école publique de Recharinges propose 3 circuits :

6 km – 180 m d+

14 km – 400 m d+

17 km – 550 m d+

Départ de l’école, 1 plan et 1 crêpe sont offerts – ravitaillements – vente de gâteaux et boissons..

2023-05-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-01 15:00:00. .

Ecole publique Recharinges

Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



the APE of the public school of Recharinges proposes 3 circuits :

6 km – 180 m d+ (6 miles)

14 km – 400 m of climb

17 km – 550 m d+

Departure from the school, 1 map and 1 pancake are offered – refreshments – sale of cakes and drinks.

el APE de la escuela pública de Recharinges propone 3 circuitos :

6 km – 180 m de desnivel

14 km – 400 m de subida

17 km – 550 m d+

Salida de la escuela, 1 mapa y 1 panqueque se ofrecen – refrescos – venta de pasteles y bebidas.

die Elternvereinigung der öffentlichen Schule von Recharinges bietet 3 Strecken an :

6 km – 180 m d+

14 km – 400 m d+

17 km – 550 m d+

Start an der Schule, 1 Plan und 1 Crêpe werden angeboten – Verpflegungsstellen – Verkauf von Kuchen und Getränken.

