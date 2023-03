Soirée Raclette ou Sarrassou & Bal Araules Araules Catégories d’Évènement: Araules

Haute-Loire

Soirée Raclette ou Sarrassou & Bal, 18 mars 2023, Araules Araules. Soirée Raclette ou Sarrassou & Bal EUR Salle Polyvalente Araules Haute-Loire

2023-03-18 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-18 Araules

Haute-Loire Araules . EUR SOIREE RACLETTE à volonté ou Sarrassou…suivi d’un bal gratuit et d’une tombola. Pensez à réserver vos repas ! apel.ecole.st.joseph.araules@gmail.com Araules

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Araules, Haute-Loire Autres Lieu Araules Adresse Salle Polyvalente Araules Haute-Loire Ville Araules Araules Departement Haute-Loire Tarif EUR Lieu Ville Araules

Araules Araules Araules Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/araules araules/

Soirée Raclette ou Sarrassou & Bal 2023-03-18 was last modified: by Soirée Raclette ou Sarrassou & Bal Araules 18 mars 2023 Araules Haute-Loire Salle Polyvalente Araules Haute-Loire

Araules Araules Haute-Loire