Fête de Layuzou Toustem Salle des fêtes, 20 mai 2023, Araujuzon.

Après-midi musical animé par Patricia au tour de gourmandises. Prenez réservation au près de Brigitte 06 10 56 50 60 pour partager un moment convivial. Participation libre. Les dons servirons au financement de vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Araujuzon 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical afternoon animated by Patricia at the turn of delicacies. Make a reservation with Brigitte 06 10 56 50 60 to share a convivial moment. Free participation. Donations will be used to finance adapted bikes for people with reduced mobility.

Tarde musical animada por Patricia a la vuelta de los manjares. Haga una reserva con Brigitte 06 10 56 50 60 para compartir un momento de convivencia. Participación gratuita. Las donaciones se destinarán a financiar bicicletas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Musikalischer Nachmittag, der von Patricia an der Leckereien-Tour moderiert wird. Reservieren Sie bei Brigitte (06 10 56 50 60), um einen geselligen Moment zu teilen. Die Teilnahme ist kostenlos. Spenden werden für die Finanzierung von Fahrrädern für Menschen mit eingeschränkter Mobilität verwendet.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Béarn des Gaves