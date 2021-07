Paris Terrasse du Trabendo Paris Aratan n’akalle • Karkara / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • ARATAN N’AKALLE Formé en 2013 par des jeunes maliens fuyant la crise du nord Mali, Aratan N’Akalle (les enfants du pays en tamasheq), est un groupe de blues qui a pour mission de faire de la musique une arme de cohésion sociale. Arrachés à leurs terres et leur univers, ils ont eu le besoin d’exprimer à travers leur musique ce qu’ils sont, d’où ils viennent et de quel sable ils sont faits. • KARKARA Un voyage pour ceux qui aiment la musique brute et viscérale. Le son de la fuzz et le bourdon du didgeridoo s’alignant avec une batterie survitaminée. Un son de basse vrombissant qui vous donne l’impression de voyager à pleine vitesse entre les dunes. Des voix qui surgissent et vous parlent tels des échos lointains venus d’un paysage désolé. • Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

