FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE avec Douce France – Acte 2 Le Point Fort – L’été au Fort en week-ends ▶ Du 11 juin au 31 juillet 2021 Infos : villesdesmusiquesdumonde.com ⭐ AU PROGRAMME ⭐ Arat Kilo C’est un Français, l’infiniment curieux Francis Falceto, qui a suscité au milieu des années 90 un engouement mondial pour la musique éthiopienne, en rééditant les merveilles enregistrées 20 ou 30 ans avant par Mahmoud Ahmed ou Mulatu Astatke. L’éthio-jazz est alors devenu une sorte de genre national dans l’hexagone, pratiqué avec zèle par des dizaines de groupes. Parmi eux, Arat Kilo fait figure de chef de file, surtout depuis la parution de Visions of Selam, album magistral enregistré en compagnie de la chanteuse malienne Mamani Keita et du rapper de Boston Mike Ladd. Les six Parisiens y démontrent une telle connaissance des rouages de la musique éthiopienne qu’ils peuvent désormais la combiner à la soul, à l’afrobeat ou aux traditions mandingues sans se perdre, prolongeant ainsi la démarche des pionniers de l’éthio-jazz, eux aussi en quête constante de nouveaux horizons. Transportée de scène en scène depuis deux ans, leur portion d’Afrique reconnectée aux Amériques réconcilie amateurs de hip hop, de jazz et de musiques africaines, tous enfin unis par le groove multicolore et turbulent d’un groupe d’avenir. ________ PREVENTES (hors frais de loc) Tarif plein : 10€ Tarif réduit : 6€ Réserver : https://bit.ly/3tXyQMi Pour les tarifs réduits, un justificatif vous sera demandé à l’entrée. ________ COVID-19 Merci à tout.te.s de respecter quelques règles élémentaires : – Port du masque obligatoire. L’organisateur se réserve le droit de vous refuser l’accès si vous n’en avez pas, – Merci de respecter les distanciations physiques entre chacun.e, même en plein air, – Merci de vous laver les mains régulièrement. Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition. ⚠ Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES PMO 1 rue de la Tête Saint-Médard, Epinay-sur-Seine ▹www.villesdesmusiquesdumonde.com ▹01 48 36 34 02 Concerts -> Musiques du Monde Le Pôle Musical d’Orgemont 1 Rue de la Tête Saint-Médard Épinay-sur-Seine 93800 Contact :Le Pôle Musical d’Orgemont 0148414140 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/festival/la-programmation/arat-kilo-614 https://www.facebook.com/villesdesmusiquesdumondecit%C3%A9%20des%20marmauts%20style%20de%20musique Concerts -> Musiques du Monde Musique

