Auberge espagnole **FRÈRES DE SAC 4tet** De la Renaissance à la transe suédoise, entre Bretagne et Auvergne, compositions nouvelles et thèmes issus de la tradition…Frères de Sac 4tet tisse un tapis sonore généreux, puissant et hypnotique, entre ciel et terre, à la recherche d’un folk européen d’aujourd’hui. Marie Mazille : clarinette, clarinette basse, nyckelharpa, voixMarie Mercier : clarinette, clarinette basseChristophe Sacchettini : flûtes à bec, cornemuse Centre FranceJean-Loup Sacchettini : accordéons diatoniques, compositions https://www.facebook.com/Fr%C3%A8res-de-Sac-4tet-196996980822686/ *source : événement [Arasta Bazaar, Frères de Sac Quartet](https://www.agendatrad.org/e/35306) publié sur [AgendaTrad](https://www.agendatrad.org/)* avec Arasta Bazaar et Frères de Sac Espace Val de Gif,Gif-sur-Yvette (91) 8, Route de l’Abbaye Espace Val de Gif, 91190 Gif-sur-Yvette, France

