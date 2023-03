Aranel vous ouvre les portes de son univers et sublime votre quotidien avec des créations ajustées à votre nature Aranel Créations, 31 mars 2023, Weyersheim.

Lors de ces Journées Portes Ouvertes, je vous accueille dans mon univers singulier de création de vêtements : mon atelier – showroom.

Je vous présente ma façon de sublimer le quotidien, avec des vêtements qui révèlent et soutiennent. Comme une évidence entre eux et les personnes qui les portent. Pour moi c’est en connexion avec la nature, avec Ma nature sauvage, espiègle, joyeuse.

Je souhaite vous dévoiler le lieu où mes mains prennent le pas sur le mental, où se mêlent divinement étoffes tissées sur métiers artisanaux, soies non violentes et autres tissus respectueux, plumes glanées dans la nature, teintures végétales, perles en pierre semi-précieuses, et même parfois du cuir.

Je partagerai avec vous mon processus créatif et vous informerai de mes ateliers à venir qui verront le jour à partir du mois de mai, de mes cours accompagnements personnalisés en couture (adultes et enfants à partir de 10 ans) dès maintenant.

Si vous succombez à l’envie d’acheter l’une de mes créations il sera bien sûr possible d’essayer sur place. Et vous aurez la possibilité de prendre commande d’un vêtement sur mesure lors de votre passage ou sur rendez-vous selon le flux de visiteurs.

Je vous attends nombreux pour ces Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 !

Aranel Créations 9 rue de la dîme Weyersheim Weyersheim 67720 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://creation-aranel.wixsite.com/mariage »}, {« type »: « email », « value »: « creations.aranel@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.88.96.22.56 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

création sur mesure robe de mariée

Wayne d’Oz