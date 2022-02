Arandel Paul B, 2 avril 2022, Massy.

Producteur, multi-instrumentiste et « touche-à-tout », Arandel gravite depuis bientôt 10 ans dans l’univers des musiques électroniques, adepte des rencontres et des expérimentations sonores, aussi inattendues que réussies. En 2020, suite à une commande de la Philarmonie de Paris, il compose et enregistre le merveilleux album InBach, brillante exploration autour du répertoire de Jean-Sébastien Bach, source d’inspiration infinie pour de nombreux artistes, depuis trois siècles jusqu’à aujourd’hui. Bien loin de nous proposer une version élitiste ou cérébrale, Arandel nous livre au contraire un regard humain, très personnel, à travers un hommage poétique puissant, infiniment respectueux et profondément novateur, dans son concept comme dans sa facture. Si l’album a été lui enregistré avec la participation de quelques très vieux instruments de l’inestimable collection du Musée de la Musique (viole de gambe, piano carré Erard, clavicorde, ondioline, etc…), sur scène, le projet prend une forme plus actuelle à travers de nombreux claviers et machines. InBach n’est ni un projet néo-classique, ni un projet que l’on pourrait estampiller « électro », c’est une aventure à part, à découvrir sans hésiter ! A l’occasion de ce concert et avec la complicité de l’artiste, nous avons proposé au conservatoire de Massy d’associer un quatuor à cordes à quelques titres présentés sur scène. Sous la direction de Sophie Anselin, quatre élèves du conservatoire ont donc travaillé entre novembre et avril et participeront au concert aux côtés d’Arandel.

