Zéro déchet en Haut-Béarn : Atelier « Fabrication baume à lèvres » Aramits, 15 novembre 2023, Aramits.

Aramits,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du programme « Zéro déchet en Haut-Béarn », Bulles et Beaumes vous propose de créer votre propre baume à lèvres.

Sur inscription..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Zéro déchet en Haut-Béarn » program, Bulles et Beaumes invites you to create your own lip balm.

Registration required.

En el marco del programa « Residuos cero en Haut-Béarn », Bulles et Beaumes le invita a crear su propio bálsamo labial.

Inscripción obligatoria.

Im Rahmen des Programms « Null Abfall in Haut-Béarn » bietet Ihnen Bulles et Beaumes die Möglichkeit, Ihren eigenen Lippenbalsam herzustellen.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn