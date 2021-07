ARAGORN Mauguio, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Mauguio.

ARAGORN 2021-07-20 – 2021-07-20

Mauguio Hérault Mauguio

La légende, portée par la musique, va nous entrainer dans le passé, le présent, ainsi que sur différents continents pour

retrouver et réunifier les sept sceaux de l’aigle disparus et oubliés dans les profondeurs des

traditions du monde. Avec ses consonances celtes, médiévales, irlandaises et sud-américaines , ces musiciens d’expérience internationale, vont vous faire vibrer au son des cornemuses, de la quêna, de la flûte de pan, du chant, de la guitare, du violon et des percussions.

ARAGORN ,compagnie Musicale Gardoise, s’inscrit dans la musique du monde, la musique de l’union, de l’échange et de la rencontre entre les cultures.

officedetourisme@mauguio-carnon.com +33 4 67 50 51 15

