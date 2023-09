JEP 2023 – PATRIMOINE D’ARAGON Aragon, 16 septembre 2023, Aragon.

Aragon,Aude

Randonnée à la découverte du patrimoine d’Aragon, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023.

Ce samedi, une randonnée sur le sentier des capitelles est proposée (7km).

Départ du parking de la Gourguine..

Aragon 11600 Aude Occitanie



Hike to discover Aragon’s heritage, as part of the 2023 European Heritage Days.

This Saturday, a hike along the « sentier des capitelles » (7km) is proposed.

Departure from the Gourguine parking lot.

Un paseo para descubrir el patrimonio de Aragón, en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2023.

Este sábado, se realizará una caminata de 7 km por el sendero de las Capitelles.

Salida desde el aparcamiento de Gourguine.

Wanderung zur Entdeckung des Kulturerbes von Aragon im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2023.

An diesem Samstag wird eine Wanderung auf dem Pfad der Capitelles angeboten (7 km).

Start vom Parkplatz La Gourguine.

Mise à jour le 2023-09-06 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme