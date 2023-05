Grand Raid des Pyrénées PIAU ENGALY, 24 août 2023, Aragnouet.

GRP 2023 :

* le jeudi 24/08 Tour du Moudang (60 km) (départ de Vielle-Aure), boucle autour du secteur Moudang et des jolis villages de la commune d’Aragnouet-Fabian-Eget village.

* le vendredi 25 et le samedi 26 août 2023 Piau accueille 2 départs de courses du Grand Raid des Pyrénées qui est désormais l’un des événements phares de la vallée d’Aure. Sa renommée mondiale n’est plus à faire!

VENDREDI 25/08/2023 : Tour des Cirques : 120 km- 800 coureurs – max 41 h (départ le vendredi 25/08 à 07h00 depuis Piau – arrivée à Vielle-Aure) – D+ 7000 m

SAMEDI 26/08/2023 : Tour de la Gela : 40 km- 800 coureurs – max 12h30 (départ le samedi 26/08 à 07h00 depuis Piau et arrivée à Piau) – D+ 3200

6h : Navettes d’acheminement pour le départ du Tour de la Géla depuis Saint Lary Soulan (du parking des camping-cars – chemin de Vielle Aure).

7h00 : Départ du Tour de la Géla depuis le centre de la station de Piau-Engaly (Office du Tourisme).

12h15 : Arrivée des premiers du Tour de la Géla à Piau-Engaly.

19h30 : Arrivée des derniers du Tour de la Géla à Piau-Engaly.

19h à 20h : Remise des récompenses du Tour de la Géla à Piau-Engaly.

TOUTES LES COURSES depuis Vielle-Aure

Ultra Tour 160km– 600 coureurs – max 49h (départ le vendredi à 5h) – D+10000.

Ultra Tour 160km en relais – 50 équipes de 4 coureurs – max 43h (départ le vendredi à 5h) – D+10000.

Tour des Cirques : 120 km – 800 coureurs – max 41h (départ de Piau – le vendredi à 7h) – D+7000.

Tour des Lacs : 80 km – 1 600 coureurs – max 25h (départ le samedi à 5h) – D+5000.

Tour du Moudang : 60 km – 800 coureurs – max 18h (départ le jeudi à 6h) – D+3500.

Tour de la Gela : 40 km – 800 coureurs – max 12h30 (départ de Piau – le samedi à 7h) – D+3400.

Tour du Néouvielle : 40 km – 1 600 coureurs – max 12h (départ le vendredi à 8h) – D+2400..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-27 . .

PIAU ENGALY à la station

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



GRP 2023 :

* thursday 24/08 Tour du Moudang (60 km) (departure from Vielle-Aure), loop around the Moudang sector and the beautiful villages of the commune of Aragnouet-Fabian-Eget village.

* friday 25 and Saturday 26 August 2023 Piau will host 2 race departures of the Grand Raid des Pyrénées which is now one of the flagship events of the Aure valley. Its worldwide reputation is well known!

FRIDAY 25/08/2023 : Tour des Cirques : 120 km- 800 runners ? max 41 h (departure on Friday 25/08 at 07h00 from Piau – arrival in Vielle-Aure) ? D+ 7000 m

SATURDAY 26/08/2023 : Tour de la Gela : 40 km- 800 runners ? max 12h30 (departure on Saturday 26/08 at 07h00 from Piau and arrival in Piau) ? D+ 3200

6:00 am: Shuttles for the departure of the Tour de la Gela from Saint Lary Soulan (from the parking lot of the camping-cars ? chemin de Vielle Aure).

7:00 am: Departure of the Tour de la Géla from the center of the resort of Piau-Engaly (Tourist Office).

12:15 pm: Arrival of the first ones of the Tour de la Géla in Piau-Engaly.

7:30 pm: Arrival of the last ones of the Tour de la Géla in Piau-Engaly.

7 to 8 pm: Award ceremony of the Tour de la Géla in Piau-Engaly.

ALL RACES from Vielle-Aure

Ultra Tour 160km? 600 runners ? max 49h (start on Friday at 5am) ? D+10000.

Ultra Tour 160km relay ? 50 teams of 4 runners ? max 43h (start on Friday at 5am) ? D+10000.

Tour des Cirques : 120 km ? 800 runners ? max 41h (departure from Piau – Friday at 7am) ? D+7000.

Tour des Lacs : 80 km ? 1600 runners ? max 25h (departure on Saturday at 5am) ? D+5000.

Tour du Moudang : 60 km ? 800 runners ? max 18h (start on Thursday at 6am) ? D+3500.

Tour de la Gela : 40 km ? 800 runners ? max 12h30 (departure from Piau – Saturday at 7am) ? D+3400.

Tour du Néouvielle : 40 km ? 1 600 runners ? max 12h (departure on Friday at 8am) ? D+2400.

GRP 2023 :

* jueves 24/08 Tour du Moudang (60 km) (salida de Vielle-Aure), bucle alrededor del sector de Moudang y de los bonitos pueblos del pueblo de Aragnouet-Fabian-Eget.

* el viernes 25 y el sábado 26 de agosto de 2023, Piau acogerá 2 salidas de carrera del Grand Raid des Pyrénées, que se ha convertido en uno de los acontecimientos clave del valle de Aure. Su reputación mundial está consolidada

VIERNES 25/08/2023 : Tour des Cirques : 120 km- 800 corredores ? máx 41 h (salida el viernes 25/08 a las 07h00 de Piau – llegada en Vielle-Aure) ? D+ 7000 m

SÁBADO 26/08/2023: Tour de la Gela: 40 km- 800 corredores ? máx 12h30 (salida el sábado 26/08 a las 07h00 desde Piau y llegada en Piau) ? D+ 3200

6h: Lanzaderas hasta la salida del Tour de la Géla desde Saint Lary Soulan (desde el aparcamiento ? chemin de Vielle Aure).

7:00 h: Salida del Tour de la Géla desde el centro de la estación de Piau-Engaly (Oficina de Turismo).

12.15 h: Llegada de los primeros participantes del Tour de la Géla a Piau-Engaly.

19.30 h: Llegada de los últimos participantes del Tour de la Géla a Piau-Engaly.

de 19:00 a 20:00 h: Ceremonia de entrega de premios del Tour de la Géla en Piau-Engaly.

TODAS LAS CARRERAS desde Vielle-Aure

Ultra Tour 160km? 600 corredores ? máx. 49h (salida el viernes a las 5h) ? D+10000.

Ultra Tour 160km relevos ? 50 equipos de 4 corredores ? máx 43h (salida el viernes a las 5h) ? D+10000.

Tour des Cirques: 120km ? 800 corredores ? máx. 41h (salida desde Piau – viernes a las 7h) ? D+7000.

Tour de los Lagos: 80 km ? 1600 corredores ? máx 25h (salida el sábado a las 5h) ? D+5000.

Tour du Moudang: 60 km ? 800 corredores ? máx 18h (salida el jueves a las 6h) ? D+3500.

Tour de la Gela: 40 km ? 800 corredores ? máx. 12:30h (salida en Piau – sábado a las 7h) ? D+3400.

Tour du Néouvielle: 40 km ? 1.600 corredores ? máx. 12h (salida el viernes a las 8h) ? D+2400.

GRP 2023 :

* am Donnerstag, den 24.08. Tour du Moudang (60 km) (Start in Vielle-Aure), Rundkurs um den Sektor Moudang und die hübschen Dörfer der Gemeinde Aragnouet-Fabian-Eget village.

* freitag, den 25. und Samstag, den 26. August 2023 In Piau finden zwei Starts des Grand Raid des Pyrénées statt, der mittlerweile zu den wichtigsten Veranstaltungen im Aure-Tal gehört. Das Rennen ist weltweit bekannt!

FREITAG, 25.08.2023: Tour des Cirques: 120 km – 800 Fahrer ? max. 41 Stunden (Start am Freitag, 25.08. um 07.00 Uhr in Piau – Ankunft in Vielle-Aure) ? D+ 7000 m ?

SAMSTAG, 26.08.2023: Tour de la Gela: 40 km- 800 Fahrer ? max. 12,5 Stunden (Abfahrt am Samstag, 26.08. um 07.00 Uhr von Piau – Ankunft in Piau) ? D+ 3200

6.00 Uhr: Pendelbus zum Start der Tour de la Géla von Saint Lary Soulan (vom Parkplatz für Wohnmobile ? chemin de Vielle Aure).

7.00 Uhr: Start der Tour de la Géla vom Zentrum des Ferienortes Piau-Engaly (Tourismusbüro).

12.15 Uhr: Ankunft der ersten Teilnehmer der Tour de la Géla in Piau-Engaly.

19.30 Uhr: Ankunft der letzten Teilnehmer der Tour de la Géla in Piau-Engaly.

19.00 bis 20.00 Uhr: Preisverleihung der Tour de la Géla in Piau-Engaly.

ALLE RENNEN von Vielle-Aure aus

Ultra Tour 160km ? 600 Läufer ? max. 49 Stunden (Start am Freitag um 5 Uhr) ? D+10000.

Ultra Tour 160km Staffel ? 50 Teams von 4 Läufern ? max. 43h (Start am Freitag um 5 Uhr) ? D+10000.

Tour des Cirques: 120 km ? 800 Läufer ? max 41h (Start in Piau – am Freitag um 7 Uhr) ? D+7000.

Tour des Lacs: 80 km ? 1.600 Fahrer ? max. 25h (Start am Samstag um 5 Uhr) ? D+5000.

Tour du Moudang: 60 km ? 800 Läufer ? max. 18h (Start am Donnerstag um 6h) ? D+3500.

Tour de la Gela: 40 km ? 800 Läufer ? max 12:30 Uhr (Start in Piau – am Samstag um 7 Uhr) ? D+3400.

Tour du Néouvielle: 40 km ? 1.600 Fahrer ? max 12h (Start am Freitag um 8 Uhr) ? D+2400.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT de Piau-Engaly|CDT65