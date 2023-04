Fête du Plan ARAGNOUET, 14 août 2023, Aragnouet.

Fête locale sur la place du village.

Programme détaillé sur la page Facebook du Comité des Fêtes d’Aragnouet, ou en contactant la Mairie de Fabian au 05 62 39 62 63.

Programme :

Lundi 14 Août :

– 14h00 : Concours de pétanque au Pont du Hourc

– 19h30 : Apéritif offert par le Comité des Fêtes

– 20h30 : Repas Champêtre

RESERVATION auprès du comité des Fêtes de Fabian

– Soirée animée par le podium ECLAIR

– 23h00 : Feu d’artifice

Mardi 15 Août :

– 11h00 : Messe à la Chapelle des Templiers

– 12h00 : Apéritif offert par la Mairie.

2023-08-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-14 01:00:00. .

ARAGNOUET Hameau Le Plan

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Local festival on the village square.

Detailed program on the Facebook page of the Comité des Fêtes d’Aragnouet, or by contacting the Fabian Town Hall at 05 62 39 62 63.

Program :

Monday August 14th :

– 14h00 : Petanque competition at the Pont du Hourc

– 19h30 : Aperitif offered by the Festival Committee

– 8:30 pm : Country meal

RESERVATION with the Fabian Festival Committee

– Evening entertainment by the ECLAIR podium

– 23h00 : Fireworks

Tuesday 15th August :

– 11h00 : Mass at the Chapel of the Templars

– 12h00 : Aperitif offered by the town hall

Fiesta local en la plaza del pueblo.

Programa detallado en la página Facebook del Comité des Fêtes d’Aragnouet, o poniéndose en contacto con el Ayuntamiento de Fabian en el 05 62 39 62 63.

Programa :

Lunes 14 de agosto :

– 14h00 : Competición de petanca en el Pont du Hourc

– 19h30 : Aperitivo ofrecido por el Comité des Fêtes

– 20h30 : Comida campestre

RESERVA en el Comité de Fiestas Fabianas

– Animación nocturna a cargo del podio ECLAIR

– 23h00 : Fuegos artificiales

Martes 15 de agosto :

– 11h00 : Misa en la Chapelle des Templiers

– 12h00 : Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento

Lokales Fest auf dem Dorfplatz.

Detailliertes Programm auf der Facebook-Seite des Comité des Fêtes d’Aragnouet oder bei der Gemeindeverwaltung von Fabian unter 05 62 39 62 63.

Programm:

Montag, 14. August :

– 14.00 Uhr: Petanque-Wettbewerb an der Pont du Hourc

– 19.30 Uhr: Aperitif, der vom Festkomitee angeboten wird

– 20.30 Uhr: Gemeinsames Abendessen (Repas Champêtre)

RESERVIERUNG beim Comité des Fêtes de Fabian

– Abend: Unterhaltung durch das ECLAIR-Podium

– 23.00 Uhr: Feuerwerk

Dienstag, 15. August :

– 11.00 Uhr: Heilige Messe in der Chapelle des Templiers

– 12.00 Uhr: Aperitif, vom Bürgermeisteramt angeboten

Mise à jour le 2023-04-19 par OT de Piau-Engaly|CDT65