Fête de Fabian ARAGNOUET, 5 août 2023, Aragnouet.

Fête du village.

Programme détaillé sur la page Facebook du Comité des Fêtes d’Aragnouet, ou contacter la Mairie.

Programme :

Samedi 05 août :

– 14h00 : Concours de Pétanque en doublette Fabian parking des pompiers.

– 19h30 : Apéritif offert par le Comité des Fêtes d’Aragnouet.

– 20h30 : Repas Champêtre – RESERVATION auprès du Comité des Fêtes.

– 23h00 : Feu d’artifice

Soirée animée par le Podium Eclair.

Dimanche 06 août

-11h00 : Cérémonie au Monument aux mort de Fabian

– 12h00 : Apéritif offert par le Comité des Fêtes..

2023-08-05 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-05 01:00:00. .

ARAGNOUET Fabian

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Festival of the village.

Detailed program on the Facebook page of the Comité des Fêtes d’Aragnouet, or contact the Town Hall.

Program :

Saturday 05 August :

– 14h00 : Pétanque competition in doublet Fabian parking of the firemen.

– 19h30 : Aperitif offered by the Comité des Fêtes d’Aragnouet.

– 8:30 pm : Country meal – RESERVATION with the Festival Committee.

– 23h00 : Fireworks

Evening entertainment by the Podium Eclair.

Sunday August 6th

-11h00 : Ceremony at the Fabian Monument

– 12h00 : Aperitif offered by the Festival Committee.

Fiesta del pueblo.

Programa detallado en la página Facebook del Comité des Fêtes d’Aragnouet, o póngase en contacto con el Ayuntamiento.

Programa :

Sábado 05 de agosto :

– 14h00 : Competición de petanca en dobles Fabian parking de los bomberos.

– 19h30 : Aperitivo ofrecido por el Comité des Fêtes d’Aragnouet.

– 20h30 : Comida campestre – RESERVA con el Comité de Fiestas.

– 23h00 : Fuegos artificiales

Animación nocturna a cargo del Podium Eclair.

Domingo 06 de agosto

-11h00 : Ceremonia en el Monumento Fabiano

– 12h00 : Aperitivo ofrecido por el Comité de Fiestas.

Fest des Dorfes.

Detailliertes Programm auf der Facebook-Seite des Comité des Fêtes d’Aragnouet, oder wenden Sie sich an das Rathaus.

Programm:

Samstag, 05. August :

– 14.00 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im Doppel Fabian Parkplatz der Feuerwehr.

– 19:30 Uhr: Aperitif, der vom Comité des Fêtes d’Aragnouet angeboten wird.

– 20.30 Uhr: Repas Champêtre – RESERVIERUNG beim Comité des Fêtes.

– 23.00 Uhr: Feuerwerk

Abendunterhaltung durch das Podium Eclair.

Sonntag, 06. August

-11.00 Uhr: Zeremonie am Denkmal für die Gefallenen von Fabian

– 12.00 Uhr: Aperitif, angeboten vom Comité des Fêtes.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT de Piau-Engaly|CDT65