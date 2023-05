Parcours aventure du Moudang PIAU ENGALY, 1 juin 2023, Aragnouet.

Activité à faire faire en famille ou entre amis, le Parcours Aventure du Moudang est un accrobranches ++.

Niveau vert-bleu et niveau rouge-noir, les ateliers installés au-dessus de la Neste du Moudang vous permettent de progresser au-dessus de la gorge et de redescendre par une tyrolienne de 600m de long. Les guides sont positionnés sur les points stratégiques pour vous assurer, sinon le parcours se fait en semi-autonomie.

L’équipe vous accueille tous les jours pour 3 départs : 9h30, 13h00 et 16h00. Durée : 2h30 environs.

Structure ouverte en fonction des conditions météo. Réservation conseillée.

TARIFS : Adulte : 40€

Enfants de 5 ans à 12 ans : 35€

Tenue de sport conseillée. Prévoir des chaussures fermées avec une semelle épaisse et crantée!

Équipement fourni : harnais et casque..

2023-06-01 à 13:00:00 ; fin : 2023-09-30 12:00:00. .

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



An activity to do with family or friends, the Moudang Adventure Course is an accrobranches ++.

Green-blue level and red-black level, the workshops installed above the Neste du Moudang allow you to progress above the gorge and to come back down by a 600m long zip line. The guides are positioned on the strategic points to ensure you, otherwise the course is done in semi-autonomy.

The team welcomes you every day for 3 departures: 9:30 am, 1 pm and 4 pm. Duration: 2h30 approximately.

The structure is open depending on the weather conditions. Reservation recommended.

RATES : Adults : 40?

Children from 5 to 12 years old : 35?

Sportswear advised. Please bring closed shoes with a thick and notched sole!

Equipment provided: harness and helmet.

Una actividad para realizar en familia o entre amigos, el recorrido de aventura del Moudang es un accrobranches ++.

Niveles verde-azul y rojo-negro, los talleres instalados sobre la Neste du Moudang permiten progresar por encima de la garganta y volver a bajar por una tirolina de 600 m de longitud. Los guías se sitúan en puntos estratégicos para garantizar su seguridad; por lo demás, el recorrido es semiautónomo.

El equipo le recibe todos los días para 3 salidas: 9.30 h, 13.00 h y 16.00 h. Duración: unas 2h30.

Estructura abierta en función de las condiciones meteorológicas. Se recomienda reservar.

TARIFAS: Adultos: 40?

Niños de 5 a 12 años: 35?

Se recomienda llevar ropa deportiva. Traer calzado cerrado con suela gruesa y dentada

Material proporcionado: arnés y casco.

Der Parcours Aventure du Moudang ist ein Hochseilgarten +++, den Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden besuchen können.

Die Workshops, die über dem Fluss Neste du Moudang eingerichtet wurden, ermöglichen es Ihnen, über die Schlucht zu klettern und über eine 600 m lange Seilrutsche wieder hinabzusteigen. Die Führer sind an strategischen Punkten positioniert, um Sie zu sichern, ansonsten ist der Parcours halbautonom zu bewältigen.

Das Team empfängt Sie jeden Tag für 3 Abfahrten: 9:30, 13:00 und 16:00 Uhr. Dauer: ca. 2,5 Stunden.

Struktur je nach Wetterbedingungen geöffnet. Eine Reservierung wird empfohlen.

PREISE: Erwachsene: 40?

Kinder von 5 bis 12 Jahren: 35?

Sportliche Kleidung wird empfohlen. Geschlossene Schuhe mit einer dicken, gezackten Sohle sind empfehlenswert!

Die Ausrüstung wird gestellt: Klettergurt und Helm.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT de Piau-Engaly|CDT65