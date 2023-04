Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet ARAGNOUET, 20 avril 2023, Aragnouet.

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Age par les pèlerins..

2023-04-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-20 15:30:00. EUR.

ARAGNOUET Chapelle des Templiers

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Listed as a UNESCO World Heritage Site, the chapel, which once belonged to the Hospitallers of Saint John of Jerusalem, is remarkable for its Romanesque architecture. Its location near the border passes made it a popular place for pilgrims in the Middle Ages.

Incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la capilla, que perteneció a los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, destaca por su arquitectura románica. Su ubicación cerca de los pasos fronterizos la convirtió en un lugar popular para los peregrinos en la Edad Media.

Die Kapelle, die einst den Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jerusalem gehörte, wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und ist aufgrund ihrer romanischen Architektur bemerkenswert. Ihre Lage an den Grenzpässen machte sie im Mittelalter zu einem von Pilgern stark frequentierten Ort.

Mise à jour le 2023-02-27 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65