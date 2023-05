Patrimoine hydroélectrique en vallée d’Aure : visite d’Eget-Cité et Eget-village ARAGNOUET, 3 août 2023, Aragnouet.

Aragnouet,Hautes-Pyrénées

En partenariat avec la SHEM, une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire vous fera découvrir l’usine d’Eget-Cité et son environnement ainsi que le village voisin Eget-Village avec ses ruelles en calades, ses maisons caractéristiques du milieu montagnard et son église aux peintures murales exceptionnelles du XIIe siècle..

2023-08-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-03 12:00:00. EUR.

ARAGNOUET Centrale hydroélectrique d’Eget-Cité

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



In partnership with the SHEM, a guide from the Pays d’art et d’histoire will make you discover the Eget-Cité factory and its environment as well as the neighboring village Eget-Village with its narrow streets, its characteristic houses of the mountain environment and its church with exceptional wall paintings from the 12th century.

En colaboración con la SHEM, un guía del Pays d’art et d’histoire le mostrará la fábrica de Eget-Cité y su entorno, así como el pueblo vecino de Eget-Village, con sus estrechas calles empedradas, sus características casas de montaña y su iglesia con excepcionales pinturas murales del siglo XII.

In Zusammenarbeit mit der SHEM wird Ihnen eine Fremdenführerin des Pays d’art et d’histoire das Werk Eget-Cité und seine Umgebung sowie das Nachbardorf Eget-Village mit seinen Caladengassen, seinen für die Bergwelt charakteristischen Häusern und seiner Kirche mit außergewöhnlichen Wandmalereien aus dem 12.

Mise à jour le 2023-05-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65