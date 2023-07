Ouverture de l’église d’Eget-Village (Aragnouet) ARAGNOUET Aragnouet, 11 juillet 2023, Aragnouet.

Aragnouet,Hautes-Pyrénées

D’origine romane, cette église a été remaniée à plusieurs reprises. Des peintures murales du XIIe siècle ont été découvertes en 2016 et ont fait l’objet de restauration mettant en valeur le chœur. De plus, des panneaux peints du XIVe siècle provenant de la chapelle des Templiers y sont exposés..

ARAGNOUET Eglise Eget-village

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Of Romanesque origin, this church has been reworked several times. Wall paintings from the 12th century were discovered in 2016 and have been restored to enhance the choir. In addition, painted panels from the 14th century from the Templars’ chapel are exposed.

Originalmente románica, esta iglesia ha sufrido varias modificaciones. En 2016 se descubrieron y restauraron pinturas murales del siglo XII para realzar el coro. También se exponen paneles pintados del siglo XIV procedentes de la capilla de los Templarios.

Die Kirche ist ursprünglich romanisch und wurde mehrmals umgebaut. Im Jahr 2016 wurden Wandmalereien aus dem 12. Jahrhundert entdeckt, die restauriert wurden, um den Chor hervorzuheben. Außerdem sind hier bemalte Tafeln aus dem 14. Jahrhundert ausgestellt, die aus der Kapelle der Templer stammen.

