Araëlle mediathèque Rémy Peyranne Castelnau-d’Estrétefonds, samedi 20 avril 2024.

Araëlle Concert de musique celtique Samedi 20 avril, 18h30 mediathèque Rémy Peyranne Sur inscription, gratuit

Début : 2024-04-20T18:30:00+02:00 – 2024-04-20T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T18:30:00+02:00 – 2024-04-20T20:00:00+02:00

C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né le groupe Araëlle.

Inspirées depuis l’enfance par les sons des Terres Celtes, ces chanteuses-musiciennes content et incarnent au travers de leurs chants histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature. Compositions originales ou titres traditionnels celtiques, ces airs lointains portés par leurs voix et leurs instruments – harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhrán – vous transportent hors du temps, » un écho enchanteur dans un style celtique unique « .

mediathèque Rémy Peyranne 4 grande rue 31620 castelnau d'estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

