La Cyclo JPP – Neuf de Coeur Cluses – Les Carroz, 2 juillet 2023, Arâches-la-Frasse.

RDV le dimanche 02 juillet 2023 pour la 14ème Cyclo JPP Neuf de Coeur..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

Cluses – Les Carroz Place de l’Ambiance

Arâches-la-Frasse 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



3 NEW ROUTES: 70 KM, 100 KM and 130 KM

Get ready for 100% new!

The Cyclo JPP Neuf de Coeur 2020 has huge new features and challenges in store for you.

Nos vemos el domingo 02 de julio 2023 para la 14 ª Cyclo JPP Neuf de Coeur.

RDV am Sonntag, den 02. Juli 2023 für die 14. Cyclo JPP Neuf de Coeur.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Les Carroz d’Arâches