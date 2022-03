Aracées:la famille de tous les extrêmes Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Aracées:la famille de tous les extrêmes Conservatoire et Jardin botaniques, 5 juin 2022, Chambésy. Aracées:la famille de tous les extrêmes

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 5 juin à 14:00

La beauté et les techniques de culture de cette spectaculaire famille vont vous laisser bouche bée. Prolongez votre balade dominicale aux Conservatoire et Jardin botaniques, en choisissant une ou deux visites proposées chaque 1er dimanche du mois. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

La plus grande inflorescence, les plus petites fleurs du monde, les plus attractives des ornementales, les plus sadiques des fleurs en piège et une floraison en pleine neige avec thermorégulation ! Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/

Aracées:la famille de tous les extrêmes Conservatoire et Jardin botaniques 2022-06-05 was last modified: by Aracées:la famille de tous les extrêmes Conservatoire et Jardin botaniques Conservatoire et Jardin botaniques 5 juin 2022 Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Chambésy