Arabic Vibes • Hamidou et Amina Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

De 10 à 15 euros.

Dans le cadre de sa carte blanche au Point Fort, Afrisson vous invite à l’évènement Arabic Vibes, réunissant l’artiste algérien Hamidou et la chanteuse et actrice franco-tunisienne Amina.

HAMIDOU [variété algérienne]

Chanteur et multi-instrumentiste, Hamidou, Ahmed Hamidou Takdjou de son vrai nom, est un artiste d’origine algérienne, spécialisé dans le style algérois et la chanson kabyle. Originaire de Belouizdad, Hamidou a plus de 35 ans de carrière dans la chanson. Premier rappeur Algérien à l’âge de 19 ans, après ses passages par la musique andalouse, il s’oriente vers le haouzi tout en excellant dans la variété Algérienne, notamment la chanson kabyle. Il s’affirme aujourd’hui comme digne représentant de la chanson et du patrimoine musical d’Algérie.

AMINA [fusion]

Amina est une chanteuse et actrice franco-tunisienne, connue dans le monde entier. Apparue sur la scène musicale dans les années 1980, elle touche à de nombreux genres musicaux : hip-hop, musiques arabes, pop occidentale, musiques latino… Première ex-aequo du concours de l’Eurovision en 1991, elle a reçu de nombreux prix dont le prix Piaf 1991 de la meilleure chanteuse. Elle a collaboré avec des artistes du monde entier (IAM, Yasuaki Shimizu, Hatuomi Hosono, Wasis Diop, Afrika Bambaataa, Edouard Milton). Amina mène également une carrière d’actrice, ayant tourné avec Romain Goupil, Bernardo Bertolucci et Claude Lelouch.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

ARABIC VIBES • HAMIDOU & AMINA