Le jeudi 23 septembre 2021

de 19h à 23h30

gratuit

Venez fêter la réouverture du Supersonic ! ARABELLA (Pop rock – KNT – Grenoble, FR) « Nourris depuis l’enfance à la culture Rock et à la Pop Anglophone, les quatre garçons d’ARABELLA proposent leur propre lecture du Rock’n’Roll, quelque part entre le Swinging London des 60’s et le Rock des années 2000. » Les 3 influences: Mystery Jets, The Strokes, Queen Of The Stone Age – https://youtu.be/7_58mNMCFZs BIPOLAR CLUB (Rock – Paris,FR) “A la fois violent et doux, aussi sombre que lumineux, Bipolar Club est le nouveau groupe de rock français qui va vous emporter dans un puissant voyage sonore.” – https://youtu.be/bSxyjN01Y4o KARABA FC (Rock Alternatif – Paris, FR) “On a pris un peu de rock alternatif des 90s, un peu d’indie rock des années 2000, un peu de post-rock ; on a tout mélangé et ça a donné KARABA FC.” Les 3 influences : Placebo, Sunny Day Real Estate, Bloc Party Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012 Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/ https://fb.me/e/2oVb8LwKg Concerts -> Rock Musique

2021-09-23T19:00:00+02:00_2021-09-23T23:30:00+02:00

